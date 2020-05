Polizei Hagen

POL-HA: Mann (23) verletzt zwei Personen mit Messer

Hagen (ots)

Am Sonntag, 03.05.2020, kam es in einer Wohnung in der Wiesenstraße zwischen mehreren Personen zu einem Streit. Dieser verlagerte sich gegen 20:00 Uhr auf die Straße vor dem Haus. Der 23-jährige Tatverdächtige verletzte während eines Gerangels einen 20-Jährigen leicht mit einem Messer. Eine 28-Jährige, die einschreiten wollte, wurde durch das Messer des Tatverdächtigen schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Dem 20-Jährigen gelang es, dem Randalierer das Messer zu entreißen und ihn bis zum Eintreffen der Polizisten zu fixieren. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Der 23-Jährige gab zu, auch Drogen konsumiert zu haben. Die zwei Verletzten, sowie der Tatverdächtige, wurden zunächst in Krankenhäuser gebracht. Da gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, wurde er festgenommen. Das Messer stellten die Beamten sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

