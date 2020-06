Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Bußgeld wegen unnötigem Lärm (26.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Einem Bußgeldbescheid der Stadtverwaltung Tuttlingen in voraussichtlicher Höhe von mindestens 80 Euro sieht der 21-jährige Lenker eines BMW entgegen, der in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 00.15 Uhr die Weimarstraße aus Richtung des Aesculap-Platzes in Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr.

Er ließ zu nächtlicher Stunde den Motor seines BMWs aufheulen und beschleunigte das Fahrzeug. Der 21-Jährige war sich offensichtlich nicht darüber bewusst, dass sein Verkehrsverhalten durch die nachfolgende Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Tuttlingen beobachtet und gehört wurde.

Der Betroffene zeigte sich bei der durchgeführten Verkehrskontrolle gegenüber den Polizeibeamten einsichtig hinsichtlich des vorgeworfenen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell