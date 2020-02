Polizei Bonn

POL-BN: Geldspielautomaten in Gaststätte aufgebrochen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu Unbekannten, die in der Nacht zu Mittwoch, 19.02.2020, mehrere Spielautomaten in einer Gaststätte an der Endenicher Straße in Bonn aufgebrochen haben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde die Tat in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr ausgeführt. Dazu wurden zunächst die Eingangstür des Lokals und anschließend drei Spielautomaten aufgebrochen. Daraus wurde Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe gestohlen.

Von den Tatverdächtigen fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell