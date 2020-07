POL-OS: Osnabrück: Zimmerbrand im Heiligenweg

Polizeiinspektion Osnabrück

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Heiligenweg kam es am Sonntagmorgen zu einem kleinen Brand. Nachbarn hatten gegen 06.50 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie Rauch in einer Wohnung im 2. OG des Hauses bemerkt hatten. Zuerst eintreffende Einsatzkräfte der Polizei evakuierten das Gebäude, öffneten gewaltsam die Zugangstür der betreffenden Wohnung und holten zusammen mit dem Rettungdienst die nicht mehr handlungsfähige 49-jährige Mieterin aus dem total verqualmten Einzimmerapartement. Die schwerverletzte Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine 35-jährige Polizeibeamtin und eine 27-jährige Rettungssanitäterin zogen sich durch die Rauchgasinhalation bei der Rettung der Wohnungsmieterin leichte Verletzungen zu. Der Brandschaden begrenzt sich auf den Hausrat der Wohnung, Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf.

