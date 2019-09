Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw- Aufbrecher gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag (16.09.2019, 20 Uhr) auf Dienstag (17.09.2019) drei Fahrzeuge in der Herrenstraße und einen Mercedes in der Vogelstraße auf. In drei Fällen schlugen sie die Seitenscheibe der Autos ein. Bei einem Lkw, welcher an der Herrenstraße abgestellt war, stachen sie das Schloss auf und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Die Polizei rät: Lassen sie keine Wertsachen im Auto, auch nicht "versteckt" oder im Kofferraum.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell