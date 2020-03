Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen-Tiefenbach - Geldautomat aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Östringen-Tiefenbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die ehemalige Volksbankfiliale in der Östlichen Hauptstraße ein. In den Räumlichkeiten gelang es den Einbrechern den dort noch befindlichen Geldautomaten der Volksbank aufzubrechen. Im Anschluss hieran entfernten sich die Täter mit ihrer Beute unerkannt und unbemerkt vom Tatort. Die Tatzeit dürfte nach ersten Ermittlungen zwischen 23.30 Uhr und 02.00 Uhr gelegen haben. Der Einbruch selber wurde in frühen Mittagsstunden des 29.03.2020 durch einen Verantwortlichen festgestellt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Stefan Siemek, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell