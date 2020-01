Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Meschede (ots)

Am Freitag, 10:16 Uhr, befuhr ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Meschede die Freienohler Straße von Olpe in Richtung Freienohl und überholte auf der Ruhrbrücke einen fahrenden Pkw. Hierbei benutzte er teilweise auf dem Gehweg der Freienohler Straße in Richtung Olpe. Im weiteren Verlauf kollidierte der 88-Jährige mit einem 68-jährigen Pkw-Fahrer aus Freienohl, der die Fahrbahn in Richtung Olpe befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Bereits in der Ortsmitte Olpe hatte der 88-Jährige einen geparkten Pkw touchiert und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 40.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (PK)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell