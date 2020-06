Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Aufmerksame Zeugin

Lippstadt (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Sonntag, gegen 13.20 Uhr, ein Autofahrer auf dem Tankstellengelände der Erwitter Straße auf. Der torkelnde Mann stieg, ihren Angaben zur Folge, in einen Wagen ein und setzte seine Fahrt in Richtung der Innenstadt fort. Ermittlungen an der Halteranschrift führten daraufhin zu einem 47-jährigen Lippstädter, der die Fahrt einräumte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 2,8 Promille und führte direkt zur Blutprobe auf die Polizeiwache. Der Führerschein des Lippstädters wurde sichergestellt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell