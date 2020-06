Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kennzeichen abmontiert - Drogenvortest positiv

Soest (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Samstag, gegen 22.05 Uhr, ein 32-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen am Nottebohmweg auf. Das vordere Kennzeichen war bei dem Wagen des Soester nicht angebracht, sondern lag hinter der Windschutzscheibe. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie körperliche Anzeichen bei dem Fahrer fest, die auf einen vorherigen Drogenkonsum schließen ließen. Der freiwillige Drogenvortest verlief positiv und erhärtete den Verdacht. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe bei dem 32-Jährigen an. (reh)

