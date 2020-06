Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Mawicke - Gegen Baum geprallt - Polizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Sonntagmorgen, um kurz nach 5 Uhr, meldete ein Zeuge einen verunfallten Wagen auf der Marwicker Bundesstraße. Personen befanden sich nicht mehr an dem silbernen VW Golf. Anhand des Schadensbildes kann vermutet werden, dass der Wagen zuvor von Werl in Richtung Soest fuhr und aus ungeklärter Ursache gegen einen Baum prallte. Eine Angehörige der Fahrzeughalterin wurde von ihrem Freund zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Dieser gab an, dass eine Freundin die Verletzte mit einer weiteren Person bei ihm zuhause vorbeigebracht hätte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht der Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

