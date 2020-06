Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Gullydeckel ausgehoben und Verkehrszeichen abgeknickt

Ense (ots)

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.30 Uhr, wie fünf bis sechs Jugendliche in Niederense ein Verkehrsschild beschädigten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden daraufhin auf der Bahnhofstraße zwei ausgehobene Gullydeckel und an der Straßenecke Bahnhofstraße/Berkenkopfplatz ein abgeknicktes Verkehrsschild. Im Nahbereich konnten die Polizeibeamten zwei 19 und 20-jährige Männer aus Ense antreffen. Ob sie gegebenenfalls mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen könnten, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell