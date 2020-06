Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht weitere Zeugen

Soest (ots)

Am Sonntag, gegen 22.45 Uhr, befand sich ein 57-jähriger Mann aus Soest mit seiner Begleiterin auf dem Elfser Weg. Ein Zeuge gab an, dass der Soester gestürzt sei und hierauf zwei junge Männer mit einem 3-er BMW neben dem Mann angehalten und ihn getreten hätten. Anschließend seien sie davongefahren. Hintergründe hierzu sind bislang nicht bekannt. Der 57-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

