Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreispolizeibehörde Soest - Polizeimeldung vom Wochenende -

Kreis Soest (ots)

Anröchte-Uelde - Bei Verkehrsunfall verletzt Am Samstagnachmittag, gegen 17.25 befuhr eine 41jährige Anröchterin mit ihrem Skoda Octavia die Effelner Straße in Richtung B55. Die B55 wollte sie in Richtung Effeln überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 67jährigen Erwitters der mit seinem VW Multivan auf er B55 in Richtung Anröchte unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Multivan mehrmals. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. (AG)

Warstein-Belecke - Unliebsamer Gast in der Freitagnacht Am frühen Freitagmorgen, gegen 05.30 Uhr wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses durch einen ungebetenen Gast im Hause aus dem Schlaf gerissen. Plötzlich stand eine männliche Person mit einer Flasche Bier in der Hand im Schlafzimmer, vor dem Bett der Hausbewohner. Offensichtlich hatte er sich Zugang zum Haus verschafft, im Haus eine Flasche Bier "erbeutet" und stand dann im Schlafzimmer und "begrüßte" die Bewohner mit den Worten "Guten Morgen". Der jetzt hellwache Herr des Hauses schrie den unliebsamen Besucher couragiert an, so dass der, sichtlich beeindruckt, das Haus fluchtartig verließ. Die alarmierte Warsteiner Polizei konnte im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung eine Person, auf die die Beschreibung zutraf, am Belecker Markplatz antreffen und vorläufig festnehmen. Da die Person psychisch auffällig war, erfolgte im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen eine Einweisung in die LWL-Klinik in Warstein. (AG)

