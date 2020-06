Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Baum malträtiert

Werl (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 1 Uhr, konnte ein Zeuge in der Mellinstraße beobachten, wie sich vier Personen an einem Baum befanden, wobei mindestens zwei Personen mit einer Axt auf den Baum eingeschlagen haben sollen. Hierdurch wurde die Baumrinde beschädigt. In der Nähe des Tatortes konnten durch die Polizei vier alkoholisierte Tatverdächtige, im Alter von 18 bis 19 Jahren aus Werl und Wickede, angetroffen werden. Sie wollten sich zu den Tatvorwürfen bislang nicht äußern. Ihre Personalien wurden durch die Beamten festgestellt und Fotos gefertigt. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell