Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Berge - Inlinerfahrerin leicht verletzt

Anröchte (ots)

Samstag, gegen 14.50 Uhr, befuhr eine Jugendliche aus Erwitte mit ihren Inlinern die Berger Landstraße in Richtung Anröchte. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Anröchte befuhr die Straße in die gleiche Richtung und wollte das Mädchen überholen. Diese bemerkte offensichtlich den Autofahrer nicht und wollte, ohne den rückwertigen Verkehr zu beobachten und ihren Richtungswechsel anzugeben, nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei wurde sie vom Wagen touchiert, stürzte und verletzte sich leicht. Nach ersten Erkenntnissen könnte sie zudem noch durch ihr Handy abgelenkt gewesen sein. Ob Seitens des Autofahrers ausreichend Platz zum Überholen vorhanden war, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. (reh)

