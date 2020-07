Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück-Dodesheide: Zeuge eines Fahrraddiebstahls gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Montagnachmittag in der Mönkedieckstraße einen Fahrraddiebstahl vereitelt hat. Der Mann sprach gegen 15.45 Uhr eine ältere Dame nach Verlassen des Combi Marktes an und erklärte ihr, dass kurz zuvor jemand versucht hätte, ihr E-Bike zu stehlen. Der Zeuge habe nach eigenen Angaben beobachtet, wie ein fremder Mann das Hinterrad des verschlossenen Pedelecs angehoben und dann vom Fahrradstand in Richtung der Container geschoben habe. Der aufmerksame Zeuge habe sofort den Dieb angeschrien, der daraufhin das Fahrrad abgestellt habe und zu einem auf dem Parkplatz wartenden Lieferwagen mit Mindener Kennzeichen (MI-??????) gelaufen sei. Der unbekannte Hinweisgeber und sonstige Zeugen werden gebeten, sich bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.

