Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Unkrautbrenner löste Schadfeuer aus

Dissen (ots)

Gegen 16 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag zu einem Feuer in die Straße Auf der Worth gerufen. Unweit der Polizeistation hatte ein Anwohner vor einem Wohnhaus Unkraut abgeflammt. Bei dieser Arbeit geriet ein Strauch in Brand. Am Wohnhaus entstanden Schäden an der Fassade, einem Fenster und einer Jalousie. Durch die Feuerwehr Dissen konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

