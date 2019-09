Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Polizeibeamter beobachtet Unfall während Kontrollaktion

Ludwigsburg (ots)

Beamte der Polizeireviers Sindelfingen haben am Dienstag zwischen 16.45 und 17.30 Uhr in der Böblinger Straße auf Höhe des Marktplatzes eine Verkehrskontrolle, die schwerpunktmäßig auf Handy- und Gurtverstöße ausgelegt war, durchgeführt. Im Rahmen dieser Kontrollaktion konnte ein Beamter gegen 17.15 Uhr beobachten, das auf Höhe einer Bankfiliale ein 50 Jahre alter Seat-Lenker während der Fahrt ein Mobiltelefon in beiden Händen hielt. Der Mann konzentrierte sich vermutlich so sehr auf das Mobiltelefon, sodass er den Verkehrsfluss aus den Augen verlor. Im weiteren Verlauf prallte er gegen einen Opel, dessen 57 Jahre alte Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Der 50-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von etwa 200 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. Neben dem Verkehrsunfall förderte die Kontrolle vier Gurtmuffel und vier weitere Handy-Sünder zutage.

