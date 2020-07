Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unfall auf der Ebbendorfer Straße- Zeugen gesucht

Hilter (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Montagnachmittag auf der Ebbendorfer Straße ereignete. Der Fahrer eines silberfarbenen Opel Astra war gegen 17.50 Uhr in Richtung Borgloh unterwegs, verlor dann im Kurvenbereich in Höhe des Boymannsweges die Kontrolle über den Wagen, kam letztendlich nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr eine Grundstückshecke. Der 24-jährige Fahrer behauptete gegenüber der Polizei, dass er einem entgegenkommenden schwarzen Pkw ausweichen musste und dabei die Gewalt über seinen Auto verloren habe. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Dissener Polizei unter 05421/921390.

