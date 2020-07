Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Bereiche Aalen und Ellwangen: Unfälle und Sachbeschädigung an Pkw

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Rund 3000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in der Gartenstraße. Ein 84-Jähriger bog gegen 11 Uhr in der Gartenstraße mit seinem Sattelzug in Richtung eines Parkplatzes ab. Dabei schwenkte der Sattelauflieger aus, sodass dieser einen vorbeifahrenden Omnibus streifte.

Aalen: Sachbeschädigung an Pkw

Vermutlich mit einer Flasche schlug ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr auf die Frontscheibe eines geparkten Pkw BMW ein, der in der Curfeßstraße abgestellt war. Dadurch wurde diese beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 erbeten.

Neresheim: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 466 kam am Donnerstagnachmittag eine 70-jährige Seat-Lenkerin auf Höhe der Einmündung Dossinger Tal gegen 16 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert.

Aalen-Unterkochen: Beim Vorbeifahren gestreift

Als am Donnerstagnachmittag eine 57-jährige Hyundai-Lenkerin gegen 14 Uhr die Breslauer Straße in Fahrtrichtung alte B 19 befuhr, kam ihr von der Danziger Straße eine 43-jährige Ford-Lenkerin entgegen, weshalb sie ihre Geschwindigkeit verringerte. Als die Ford-Lenkerin rechts an dem Hyundai vorbeifuhr, streifte sie diesen der Beifahrerseite. Die Unfallverursacherin fuhr zunächst weiter, konnte aber ermittelt werden.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes in der Karlstraße beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 12.45 Uhr und 13.25 Uhr beim Ausfahren aus einer Parklücke einen geparkten Pkw VW, an dem ein Schaden von ca. 1500 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Vorbeifahren

Am Donnerstagmorgen streifte eine 21-jährige Citroen-Lenkerin gegen 8 Uhr einen am Fahrbahnrand der Berliner Straße stehenden Renault, als sie wegen einem entgegenkommenden Pkw nach rechts ausweichen musste. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz. Danach setzte sie ihre Fahrt unerlaubt fort, konnte jedoch zeitnah ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Tannhausen: Pkw kollidiert mit Krankenfahrstuhllenker

Im Einmündungsbereich Hauptstraße/Schillerstraße missachtete eine 54-jährige Porsche-Lenkerin am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr beim Linksabbiegen in die Hauptstraße die Vorfahrt eines 92-jährgen Mannes, der mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs war und kollidierte mit diesem. Der 92-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

