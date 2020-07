Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Systemteile gestohlen

Glandorf (ots)

Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Mittwoch auf ein Gehöft am Irseldamm. In der Zeit von 23.30 Uhr (Dienstag) bis 05.30 Uhr (Mittwoch) machten sie sich an zwei Mähdreschern zu schaffen und stahlen Systemelemente. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegengenommen.

