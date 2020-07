Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Mercedes Sprinter gestohlen

Wallenhorst (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend 22 Uhr und Mittwochmittag wurde in der Gerhardt-Hauptmann-Straße ein Mercedes Sprinter entwendet. Der weiße Transporter ohne Folierung oder Aufschrift war vor dem Diebstahl an der Straße geparkt und kurz zuvor noch gewaschen worden. An dem Fahrzeug befanden sich die amtlichen Kennzeichen "OS-WX 238". Das Fahrzeug wurde erstmalig im Jahr 2018 zugelassen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Fahrzeugdiebstahl beobachten konnten oder das Fahrzeug irgendwo bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Bramsche unter 05461/915300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell