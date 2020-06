Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Unfallflucht in Hannover-Ledeburg - Zeugen gesucht - Autofahrerin meldet sich bei der Polizei

Hannover (ots)

Am Sonntagabend, 31.05.2020, hat eine Autofahrerin mit ihrem VW Golf an der Baldeniusstraße bei einem Verkehrsunfall eine Hecke und einen Zaun beschädigt. Anschließend ist sie von der Unfallstelle geflüchtet(wir haben berichtet).

Die Autofahrerin hat sich am Dienstagmorgen, 02.06.2020, bei der Polizei in Stöcken gemeldet. Aus Schock ist die 57-jährige Frau nach dem Unfall nach Hause gefahren und meldete sich erst am nächsten Tag bei der Polizei. Sie muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten. /boe, has

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4610998

