Polizeidirektion Hannover

POL-H: Oststadt: Selbstentzündung der Dämmung verursacht Bürogebäude-Brand

Hannover (ots)

Am Pfingstmontag, 01.06.2020, gegen 12:00 Uhr ist es zu einem Brand an einem fünfgeschossigen Bürogebäude an der Hamburger Allee in der hannoverschen Oststadt gekommen. Durch das Feuer sind sowohl das Flachdach, die Fassadenkonstruktion, als auch diverse Fenster beschädigt worden. Personen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet am Pfingstmontag, 01.06.2020, gegen 12:00 Uhr ein fünfgeschossiges Bürogebäude an der Hamburger Allee in der hannoverschen Oststadt in Brand. Ein Zeuge entdeckte die Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer zu löschen. Das Flachdach, die Fassadenkonstruktion und diverse Fenster wurden dabei beschädigt. Personen befanden sich aufgrund des Feiertages nicht im Gebäude.

Die Brandermittler waren bereits vor Ort und stellten fest, dass sich offensichtlich die Dämmung des Gebäudes hinter der Metallfassade im Anschlussbereich zum Flachdach selbstentzündet hatte. Der entstandene Schaden beträgt 75.000 Euro. /nash, boe.

