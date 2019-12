Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht Unfallbeteiligten

Kaiserslautern/Otterbach (ots)

Weil ihn sein Gewissen quälte erschien am gestrigen Montag ein Autofahrer aus dem Landkreis bei der Polizei und beschuldigte sich selbst einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Demnach sei er bereits tags zuvor, also am Sonntag, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, auf der K12 zwischen Otterbach und Kaiserslautern unterwegs gewesen, als er kurz vor der dortigen Kläranlage einen in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer überholte. Hierdurch kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Zweiradfahrer. Jedoch hielt weder er, noch der Kradfahrer an. Erst im Stadtgebiet drehte er und suchte vergeblich nach dem anderen Unfallbeteiligten. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, insbesondere den Motorradfahrer sowie den überholten Fahrradfahrer und bittet diese, sich unter 0631 3692250 oder pikaiserslautern2@polizei.rlp.de mit ihr in Verbindung zu setzen.

