Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verursacher von "Parkplatzrempler" gesucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochabend, zwischen 17:30 und 18:30 Uhr, wurde ein schwarzer 1er BMW auf dem Parkplatz des Rewe an der Heinrichstraße beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin stießen mutmaßlich beim Ausparken gegen den geparkten BMW. Am Fahrzeugheck entstanden Schäden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und insbesondere der Verursacher / die Verursacherin werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0541/327-2315 oder 0541/327-2115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell