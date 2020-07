Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbruch in der Alfred-Delp-Straße

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in der Alfred-Delp-Straße einen erst wenige Monate alten weißen Mercedes der E-Klasse aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe der im Bereich der Sackgasse geparkten Limousine ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Dort bauten sie den Airbag aus dem Lenkrad sowie die kombinierte Tacho-/Mulitmediaeinheit aus dem Armaturenbrett und machten sich damit aus dem Staub. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, die mit dem Aufbruch im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder -2115.

