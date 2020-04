Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Bordsteinkante wird Senior zum Verhängnis

Burscheid (ots)

Ein 72-jähriger Remscheider ist am Montagnachmittag (06.04.) mit seinem Fahrrad gestürzt.

Der Senior war gegen 14:00 Uhr auf der Kölner Straße in Richtung Ziegeleiweg unterwegs. Unmittelbar hinter der Einmündung Witzheldener Straße wollte er mit seinem Rad auf den Geh/Radweg fahren. Der erhöhte Bordstein wurde ihm jedoch zum Verhängnis und er stürzte.

Der Rettungsdienst versorgte den Leichtverletzten zunächst an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus Wermelskirchen. An dem Fahrrad entstand kein erkennbarer Schaden. (rb)

