Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Senior mit Pedelec gestürzt

Rösrath (ots)

Ein 86-jähriger Rösrather ist am Montagnachmittag (06.04.) mit seinem Fahrrad gestürzt.

Der Senior war um kurz nach 16:00 Uhr auf dem Geh/Radweg neben der Kölner Straße in Richtung Sülztalplatz unterwegs. An der Einmündung Beienburger Straße hielt er neben einem Ampelmast und hielt sich dabei an diesem fest. Als er wieder anfahren wollte, kippte er zur Seite weg und schlug u.a. mit dem Kopf auf den Gehweg.

Bei der Unfallaufnahme gab der Rösrather an, irgendetwas hätte blockiert - deswegen wäre er gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Versorgung in das Bensberger Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 86-Jährige leichte Verletzungen. An dem Pedelec entstand nur geringer Sachschaden. (rb)

