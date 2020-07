Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200715-3: Einbruch in Bankfiliale - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagabend (14. Juli) ist ein unbekannter Mann in eine Bankfiliale an der Bahnhofstraße eingebrochen.

Gegen 20:15 Uhr trat ein unbekannter Mann mit mehreren Tritten die Glasschiebetür im Vorraum der Bankfiliale ein. Anschließend ging er hinten die Theke, wo er mehrere Schubladen gewaltsam öffnete. Dort entnahm er ersten Erkenntnissen zufolge Münzrollen in unbekannter Höhe und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige war circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und hatte kurze hellblonde Haare mit Geheimratsecken. Er trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und hatte eine Zigarette hinter dem linken Ohr. Bekleidet war er mit einem blau-grauen T-Shirt, einer hellblauen Jeans und hellgrauen Sneakern der Firma "Nike" mit weißer Sohle. Auffällig war zudem ein Trinkglas, welches er bei der Tat in der Hand hielt. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder der tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell