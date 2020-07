Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200715-1: Unbekannter brach in Eisdiele ein - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am späten Dienstagabend (14. Juli) hat eine Zeugin (59) eine männliche Person gemeldet, die versuchte, in eine Eisdiele einzubrechen. Gegen 22:45 Uhr fuhr die 59-jährige Zeugin an einer Eisdiele an der Roggendorfer Straße vorbei und teilte ihre Wahrnehmungen eines verdächtigen Mannes, der sich Zugang zu der Eisdiele verschaffen wollte, der Polizei mit. Die eingesetzten Beamten trafen an der Eisdiele ein und stellten ein aufgehebeltes Fenster an der Vorderseite des Gebäudes fest. Als sie von außen einen Blick in das Gebäude warfen, lief eine männliche Person über die Hintertür der Eisdiele in einen Hinterhof und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch erbeutete der Unbekannte eine geringe Menge an Kleingeld. Der Mann war etwa 45 Jahre alt, trug einen weißen Mundschutz und eine Jeansjacke.

Sollten Sie die verdächtige Person gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden Sie gebeten, sich unter der 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden. (akl)

