Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200714-5: Körperverletzung im Straßenverkehr - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag (13. Juli) hat ein unbekannter Mercedes-Fahrer eine Frau schwer im Gesicht verletzt. Eine 24-Jährige stand mit ihrem Wagen gegen 15:15 Uhr an der Einmündung von Hubertusstraße und Kaiserstraße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mercedes bereits hinter ihrem Mini Cooper. Der Fahrer hupte und forderte die 24-jährige Fahrerin auf, weiterzufahren. Nachdem die 24-Jährige abgebogen war, folgte ihr der Mercedes-Fahrer von der Kaiserstraße auf die Römerstraße. An der Einmündung von Römerstraße und Konrad-Adenauer-Straße mussten die 24-Jährige und ihre 25-jährige Beifahrerin verkehrsbedingt warten. Der unbekannte Mann stieg aus seinem Auto aus und schrie die beiden Frauen an. Daraufhin fuhren die beiden Frauen weiter. In Höhe des Kreisverkehrs Konrad-Adenauer-Straße und Kölnstraße parkte der Mercedes-Fahrer seinen Wagen, trat an das Auto der beiden Frauen heran und schlug der 25-jährigen Beifahrerin durch das offene Fenster ins Gesicht. Dabei verletzte er die Frau schwer. Sie kam zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder die Streitigkeiten wahrgenommen? Der gesuchte Mann fuhr einen weißen Mercedes neueren Baujahres. Nach Zeugenangaben hatte er einen kleinen Kopf, ein markantes Gesicht und einen Bart. Gekleidet war er mit einem grünen T-Shirt und einer dunklen Hose. In seinem Fahrzeug saß zudem eine bislang unbekannte Frau.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder seinem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich umgehend unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell