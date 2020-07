Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200714-2: Zeuge meldete verdächtige Fahrweise eines Mannes - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am späten Montagabend (13. Juli) fuhr ein 60-jähriger Mann alkoholisiert auf der Autobahn nach Hause. Gegen 23:00 Uhr fuhr ein 29-jähriger Zeuge auf der Bundesautobahn (BAB) 4 in Richtung Köln. Der Zeuge befand sich hinter einem schwarzen Mercedes, der immer wieder in Schlangenlinien fuhr, das Fernlicht ein- und ausschaltete und seine Geschwindigkeit abrupt änderte. Der Zeuge informierte auf Grund dessen die Polizei und teilte mit, dass der Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle Elsdorf verlassen habe. An der Wohnanschrift des Halters in Elsdorf konnten die eingesetzten Beamten das Fahrzeug und den beschriebenen Fahrer antreffen. Bei Eintreffen der Beamten saß der 60-Jährige immer noch in seinem Fahrzeug. Im Fahrzeug nahmen die Polizisten einen starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bei dem 60-Jährigen ergab einen Wert von 2,78 Promille. Dem Fahrer entnahm ein Arzt auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Den Führerschein des 60-Jährigen stellten die Polizisten sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. (akl)

