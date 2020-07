Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200713-5: Brände in Mehrfamilienhaus und auf Mülldeponie - Bedburg/Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach zwei Bränden am Montag (13. Juli) in Bedburg und Samstag (11. Juli) in Pulheim haben Kriminalbeamte die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 01:45 Uhr am frühen Montagmorgen brannte im Hausflur eines Bedburger Mehrfamilienhauses in der Brucknerstraße ein Kinderwagen. Ein Hausbewohner (17) hatte das Feuer bemerkt, den brennenden Kinderwagen nach draußen gezogen und gelöscht. Dabei wurde er leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der Spurenlage vor Ort schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus und sucht daher nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Bereits am Samstag kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Brand auf dem Hof einer Mülldeponie an der Zeppelinstraße. Dort brannte aus bislang ungeklärter Ursache eine etwa 5x5 Meter große Menge zusammengepresster Müll. Ein Mitarbeiter (57), der versucht hatte, das Feuer zu löschen, kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Durch die Flammen wurden ein Lkw sowie ein Anhänger beschädigt. Für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehr waren die Donatusstraße und Brunnenstraße für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats haben auch in diesem Fall die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell