Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200713-4: Quartett versuchte 16-jährigen Teenager auszurauben - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (10. Juli) hat eine Vierergruppe die Herausgabe eines Mobiltelefons von einem Jugendlichen auf dessen Heimweg gefordert. Gegen 19:15 Uhr befand sich der 16-jährige Jugendliche auf der Alten Landstraße auf dem Weg nach Hause. Der 16-Jährige hatte sich zuvor mit einem Freund getroffen und an einem Kiosk etwas zu essen gekauft. Die vier Jugendlichen waren dem 16-Jährigen kurz vorher schon an einem Fußgängerüberweg aufgefallen. Von dort aus folgten sie ihm zunächst auf der gegenüberliegenden Straßenseite und wechselten dann in Höhe des Parkplatzes der Jahnhalle auf die gleiche Straßenseite. Einer aus der Gruppe sprach den 16-Jährigen in gebrochenem Deutsch an und fragte, ob er noch Geld habe oder ein Handy. Der 16-Jährige verneinte dies. Als er dann aufgefordert wurde, sein Essen herauszugeben, weigerte sich der Jugendliche. Daraufhin schubste einer aus der Gruppe den 16-Jährigen und trat ihn von hinten mit den Füßen in den Rücke. Eine aufmerksame Zeugin (48) beobachtete den Vorfall und rief aus dem Fenster, um weitere Angriffe zu verhindern. Die vier Tatverdächtigen flüchteten daraufhin in Richtung Parkplatz "Tanzende Häuser". Der verängstigte 16-Jährige blieb unverletzt und wurde durch den Ehemann der Zeugin zu seinem Elternhaus gebracht.

Der erste Tatverdächtige, der den 16-Jährigen ansprach, war etwa 150 Zentimeter groß und trug schwarze Kleidung. Der zweite Tatverdächtige, der die Herausgabe des Mobiltelefons forderte, war etwa 185 Zentimeter groß, trug ein pinkes T-Shirt und eine graue Jogginghose. Der dritte Tatverdächtige, der den 16-Jährigen trat, war 170 Zentimeter groß und komplett schwarz gekleidet, wobei seine Oberbekleidung mit weißen Streifen an den Ärmeln versehen war. Der vierte Tatverdächtige war etwa 165 Zentimeter groß, trug eine schwarze Hose und lilafarbene Oberbekleidung. Die vier Jugendlichen waren etwa 13 bis 16 Jahre alt, hatten eine dunkle Hautfarbe und eine dünne/drahtige Statur.

Zeugen, die die Tat oder die Gruppe von Jugendlichen beobachtet haben oder diese kennen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell