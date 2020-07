Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200713-1: Raub auf Friedhof - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (12. Juli) das Smartphone einer 66-jährigen Frau geraubt.

Die Seniorin befand sich gegen 12:00 Uhr auf dem Friedhof an der Straße "Am Weyerhof". Als sie an einem Familiengrab stand, stieß eine unbekannte Person sie von hinten zu Boden und entwendete ihr Smartphone sowie eine Schachtel Zigaretten. Anschließend flüchtete der Räuber. Die Seniorin blieb unverletzt. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich laut Zeugenangaben um einen 18 bis 25 Jahre alten Mann von sportlicher Statur. Er war circa 175 bis 185 Zentimeter groß und hatte dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer langen schwarzen Sporthose von "Nike", einer schwarzen Sportjacke mit weißem "Nike"-Emblem auf der linken Brust und einer schwarzen Schirmmütze. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder der tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

