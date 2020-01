Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei kontrolliert Geschwindigkeiten in Fasanenhof und Bettenhausen: Zwei Autofahrer mit über 90 km/h erwarten Fahrverbot

Kassel (ots)

Kassel:

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führten Polizisten am gestrigen Montagabend und in der Nacht zum heutigen Dienstag Kontrollen in den Kasseler Stadtteilen Fasanenhof und Bettenhausen durch. Mit einem Laserhandmessgerät überprüften sie dort die Geschwindigkeiten von 44 Fahrzeugen.

In der Ihringshäuser Straße kontrollierten Beamte des Polizeireviers Nord in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr den in Richtung Fuldatal fahrenden Verkehr in Höhe der Kaulbachstraße. Insgesamt wurden 37 Fahrzeuge gemessen. Fünf Verkehrsteilnehmer fuhren schneller als die erlaubten 50 km/h, weshalb die Polizisten entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiteten. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 99 km/h unterwegs war. Ihn erwarten neben einem Bußgeld von 200 Euro auch zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein einmonatiges Fahrverbot. Ein 29-Jähriger aus Kassel, der am Steuer eines BMW kontrolliert wurde, hatte keinen gültigen Führerschein, weshalb die Polizisten eine Strafanzeige gegen ihn einleiteten und die Fahrt des Mannes an der Kontrollstelle endete.

In der Lilienthalstraße, nahe der Waldemar-Petersen-Straße, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Ost in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 01:15 Uhr und führten Geschwindigkeitsmessungen des in Richtung Lohfelden fahrenden Verkehrs durch. Insgesamt überprüften die Polizisten sieben Fahrzeuge, wovon sich sechs Fahrer an die erlaubten 50 km/h hielten. Ein 22-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis hingegen war mit seinem BMW mit 93 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Er muss nun mit einem Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

