Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 9-Jährigem die Jacke gewaltsam entwendet

Recklinghausen (ots)

Drei ältere Kinder, oder Jugendliche sprachen zunächst einen 9-Jährigen aus Marl auf einem Spielplatz an der Zechenstraße an. Als der Junge im weiteren Verlauf beleidigt wurde, wollte er sich der Situation entziehen und den Spielplatz verlassen. Einer der unbekannten Täter zog ihn am Rucksack zurück und entwendet aus dem Rucksack eine Jacke. Personenbeschreibung des Haupttäters: 12 - 14 Jahre alt, schwarze hochgegelte Haare, dunkles T-Shirt, kurze Hose, mitgeführt wurde ein Tretroller in schwarz mit bunten Flecken und schwarz-roten Reifen.

Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat entgegen, unter der Telefonnummer 0800 2361 111.

