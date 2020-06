Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter kurz vor der Ausreise gestoppt

Bautzen (BAB 4) (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 16. Juni 2020 auf dem Autobahnrastplatz Oberlausitz bei Bautzen um 03:40 Uhr einen in Richtung polnische Grenze fahrenden polnischen Reisebus. Unter den Insassen befanden sich eine 68-jährige Ukrainerin und ein 49-jähriger Weißrusse, die sich zwar mit gültigen Reisepässen ausweisen konnten, sich aber bis zu 1,5 Monaten zu lange im Bundesgebiet aufgehalten hatten. Nachdem die Beiden in Gewahrsam genommen wurden, ermittelte die Bundespolizei außerdem, dass sie einer Arbeit im Bundesgebiet nachgegangen waren. Die Ukrainerin im Pflegebereich und der Weißrusse auf einer Baustelle. Er hatte auch über 4.000,00 Euro Bargeld dabei, wovon 2.000,00 Euro als Schwarzarbeitslohn beschlagnahmt wurden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen dem unerlaubten Aufenthalt und der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung. Zur Zeit sind den Aufenthalt beendende Maßnahmen in Prüfung.

