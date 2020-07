Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200713-3: Unbekannte raubten Tasche - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. Juli) haben zwei unbekannte Männer einen 58-Jährigen beraubt. Gegen 02:30 Uhr hielt der 58-jährige Mann sein Auto auf einem Parkplatz an der Kölnstraße an. Er hatte zuvor einen Freund in Köln besucht und von dort einen Mann mitgenommen, den er am gleichen Abend kennengelernt hatte. Nachdem der Bekannte ausgestiegen war, näherten sich seinem Auto zwei unbekannte Männer. Die Männer forderten den 58-Jährigen auf, sein Geld und seine Papiere herauszugeben. Als er dies verneinte, schlugen die Personen ihn mehrfach mit Fäusten und durchsuchten sein Auto. Dabei entwendeten sie eine Umhängetasche, in der sich ein Mobiltelefon und das Portemonnaie des 58-Jährigen befanden. Die beiden Männer waren etwa 20 bis 24 Jahre alt und sprachen akzentfrei Deutsch. Beide trugen einen Kapuzenpullover, wobei der eine hell und der andere dunkel war. Auf dem Parkplatz stand ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Licht. Bislang ist jedoch unbekannt, ob die Tatverdächtigen mit diesem flüchteten. Sollten Sie die Tat, ein verdächtiges Fahrzeug oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden. (akl)

