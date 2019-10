Polizei Bochum

POL-BO: Überfall auf Wettbüro - Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet (siehe Link), kam es am 6. September (Freitag) zu einem Raub auf ein Wettbüro in Bochum-Gerthe. Mit einem richterlichen Beschluss ist nun ein Fahndungsfoto des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Link zur Pressemitteilung vom 8. September: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4369169

Zum Raub: Gegen 23.05 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Mann unter einem Vorwand Zutritt in das, zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossene, Wettbüro am Castroper Hellweg 443. Dort bedrohte der unbekannte Tatverdächtige den alleine anwesenden 22-jährigen Angestellten und zwang ihn zur Herausgabe von Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 909-4135 an das Kriminalkommissariat 13 zu wenden. Außerhalb der Geschäftszeiten nimmt die Kriminalwache unter 0234 909-4441 Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Nina Witt

Telefon: 0234 909-1026

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell