POL-BO: Zusammenstoß mit Linienbus: Autofahrerin (41) wird leicht verletzt

Witten/Bochum (ots)

Beim Einscheren in den Verkehr ist eine 41-jährige Autofahrerin aus Bochum am Montagabend, 28. Oktober, in Witten-Crengeldanz mit einem Linienbus zusammengestoßen. Sie trug zum Glück nur leichte Verletzungen davon.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.10 Uhr an der Crengeldanzstraße, Ecke Jahnstraße. Nach aktuellem Stand scherte die Autofahrerin vom Fahrbahnrand der Crengeldanzstraße in Richtung Bochum in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem Linienbus, der in dieselbe Richtung fuhr. Trotz einer Vollbremsung gelang es dem Busfahrer (59, aus Gevelsberg) nicht, den Zusammenstoß zu verhindern.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Alle übrigen Beteiligten blieben unverletzt.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 17.000 Euro. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

