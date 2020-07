Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200713-2: Fahrzeugdiebe festgenommen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten haben am Freitag (10. Juli) drei Jugendliche vorläufig festgenommen, die in der Nacht zuvor ein Auto gestohlen hatten.

Im Rahmen von Ermittlungen nach einem Autodiebstahl in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10. Juli) trafen Polizeibeamte gegen 16:30 Uhr auf drei verdächtige Jugendliche. Die Beamten beobachteten, wie das Trio ein Auto aufsperrte, das in der Nacht zuvor in der Clemens-August-Straße entwendet worden war. Die Polizisten nahmen die drei Jugendlichen (14/16/16) vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache. Den Wagen stellten sie sicher. Auf der Wache holten die Eltern ihre Kinder nach erkennungsdienstlicher Behandlung ab. Das Trio muss sich in einem Strafverfahren verantworten. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell