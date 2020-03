Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs

Einen alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden 36-jährigen Pkw-Fahrer konnte die Polizei am Freitagmorgen aus dem Verkehr ziehen. Einer Streife fiel gegen 04.00 Uhr der Pkw in Bruchsal auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges auf der Leonhard-Stahl-Straße, fiel der 36-Jährige fast aus dem Pkw. Die Überprüfungen ergaben, dass der Mann auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen in Sinsheim gestohlen worden waren. Der 36-Jährige wurde zur Wache gebracht. Nach einer Blutentnahme und der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen des Pkw führt das Polizeirevier Bruchsal.

