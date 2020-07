Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200713-6: Duo missachtete Anhaltezeichen- Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Tatverdächtige sind von Polizeibeamten am Montag (13. Juli) festgenommen worden. Gegen 00:00 Uhr fuhren Polizeibeamte auf der Rathausstraße in Richtung Pulheim-Geyen. Die Polizeibeamten beabsichtigten, eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem grauen Ford durchzuführen. Dazu gaben sie dem Fahrzeugführer verschiedene Anhaltezeichen und folgten ihm später mit Blaulicht und Martinshorn. Dieser hielt seinen Wagen jedoch nicht an. Während der Fahrt, die sich durch Pulheim und Pulheim-Geyen zog, warfen die beiden Beschuldigten (19/22) einen Beutel aus dem Fenster des Fahrzeuges. Nach mehreren Minuten brachte der Fahrzeugführer den Wagen auf einem Parkplatz an der Von-Grass-Straße zum Stehen. Im Fahrzeuginneren nahmen die Polizisten starken Marihuana-Geruch wahr. Die Beamten durchsuchten die beiden Tatverdächtigen und fanden bei einem der beiden eine geringe Menge Marihuana. Ein Drogenvortest bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer verlief positiv auf mehrere Betäubungsmittel, so dass auf einer Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Mit einem Diensthund fanden die Polizisten auch den Beutel, der aus dem Fahrzeug geworfen wurde. In diesem befanden sich diverse Utensilien, die auf den Handel mit Betäubungsmitteln schließen ließen. Das Fahrzeug der Beschuldigten durchsuchte ebenfalls der Diensthund. Hierbei fand der Hund leere Gefrierbeutel mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln. Die Beamten stellten die Utensilien sicher und leiteten mehrere Strafverfahren ein. (akl)

