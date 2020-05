Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bandendiebstahl: Tageseinnahmen in Kiosk entwendet

Mönchengladbach (ots)

Ermittlungen wegen Bandendiebstahl hat die Polizei Mönchengladbach nach einer angezeigten Straftat aufgenommen, die am Donnerstag, 21. Mai, gegen 14 Uhr in einem Kiosk in Heyden an der Odenkirchener Straße begangen worden ist.

Nach Angaben des Besitzers hatten vier unbekannte erwachsene Personen den Kiosk betreten, wild gestikuliert und sich lautstark unterhalten. Drei von ihnen - zwei Frauen und ein Mann - verwickelten ihn in ein Gespräch und lenkten ihn für kurze Zeit ab. Nach dem Gespräch verließen alle vier Personen den Kiosk. Daraufhin stellte der Besitzer fest, dass die Geldbörse mit den Tageseinnahmen fehlte. Offenbar hatte die vierte Person - ein Mann - über die Theke gegriffen und das Portemonnaie an sich genommen.

Die Beschreibung des Täters, der die Geldbörse entwendet hat: etwa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, kräftige Statur (mit Bauchansatz), schwarze, kurze Haare (Halbglatze), bekleidet mit dunklem T-Shirt (mit weißer Aufschrift) sowie dunkler Hose.

Der zweite männliche Täter sah so aus: etwa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, schwarze Haare, bekleidet mit weißem Poloshirt, schwarzer Hose und grünem Basecap.

Für die beiden Frauen gilt: etwa 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, kräftige Statur, schwarze, lange Haare. Eine von ihnen, bekleidet mit weißem Oberteil, trug ein Kleinkind (circa ein bis zwei Jahre alt) auf dem Arm. Die andere Frau trug ein Blumenkleid sowie einen Schal als Mundschutz.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

