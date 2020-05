Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehr als 30 Einsätze wegen Ruhestörung: Zwei Polizeibeamte und ein Beschuldigter nach Widerstandshandlung verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ganz so ruhig war der Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai, dann doch nicht an allen Stellen im Mönchengladbacher Stadtgebiet. Die Polizei-Leitstelle verzeichnete insgesamt mehr als 30 Einsätze wegen Ruhestörung.

Ein solcher Einsatz eskalierte bereits in der Nacht zum Donnerstag gegen 1 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Heyden an der Odenkirchener Straße. Dort leistete eine 39-jährige männliche Person erheblichen Widerstand. Trotz Pfeffersprayeinsatz konnte der Mann nur durch Unterstützung weiterer Polizeibeamter überwältigt und gefesselt werden. Durch die Widerstandshandlungen erlitten zwei Polizisten leichte Verletzungen. Beide mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine 31-jährige Beamtin war nicht mehr dienstfähig, während ihr 21-jähriger Kollege dienstfähig blieb. Auch der 39-jährige Beschuldigte wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht.

Den Mann erwartet nun ein Verfahren: Die Polizisten haben eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung geschrieben. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell