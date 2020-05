Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Auto-Elektroladestation

Pirmasens (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 04:05 und 04:25 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter eine Kraftfahrzeug-Elektroladestation (Wallbox), die an der Außenfassade einer Arztpraxis in der Neuhofstraße 1 montiert war. Es handelte sich vermutlich um einen Mann, 1,70 bis 1,80 Meter groß, untersetzt und er trug einen Kapuzenpullover und eine Basecap. Bei der Demontage der Box, die gut 20 Minuten in Anspruch nahm, wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Wert der entwendeten Wallbox, Marke/Typ: Heidelberg Home Eco 3PH 400W, beträgt 485 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

