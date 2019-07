Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiaten Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (02.07.2019) einen 19 Jahre alten Heranwachsenden vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt an der Rückerstraße Waren gestohlen und sich gegen das Festhalten durch den Ladenbesitzer gewehrt zu haben. Der 19-Jährige betrat gegen 13.45 Uhr das Geschäft und steckte zwei Getränkeflaschen in seine mitgeführte Tasche. Nachdem er an der Kasse lediglich ein Brötchen bezahlt hatte, sprach ihn der 30 Jahre alte Inhaber an. Als der Inhaber die Polizei alarmieren wollte, kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden. Als es dem 30-Jährigen gelang, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen, kam ein 18-jähriger mutmaßlicher Komplize hinzu, forderte den Inhaber auf aufzuhören und trat nach ihm. Der 19-Jährige schlug dem 30-Jährigen daraufhin ins Gesicht und flüchtete. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 18 Jahre alten Komplizen vorläufig fest. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief zunächst ohne Erfolg. Der 19-Jährige kam gegen 20.35 Uhr an die Pforte der Hahnemannstraße, wo ihn Polizeibeamte vorläufig festnahmen. Sowohl der 19-Jährige, als auch sein 18 Jahre alter mutmaßlicher Komplize wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell