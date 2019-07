Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Böschung gefahren

Stuttgart-Plieningen (ots)

Der 80 Jahre alte Fahrer eines Mercedes ist am Dienstag (02.07.2019) in der Ohnholdstraße vermutlich wegen akuter gesundheitlicher Probleme in eine Böschung gefahren. Der Mann war gegen 14.25 Uhr in der Ohnholdstraße unterwegs und erlitt offenbar einen Schwächeanfall. Der Senior versuchte sein Fahrzeug noch einzuparken, verwechselte jedoch möglicherweise wegen seines Gesundheitszustands das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr mit seinem Wagen in eine Böschung. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

